Ministério da Saúde solicita 600 mil testes de dengue da Fiocruz

A pedido do Ministério da Saúde, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) dobrou a produção de testes de dengue, e deverá entregar pelo menos 600 mil testes moleculares de diagnóstico RT-PCR, que permitem a confirmação da doença e a identificação do sorotipo (1, 2, 3 e 4). Além disso, o teste também identifica a zika e chikungunya.

O pedido surge devido à situação epidemiológica vivida no país. Além das 300 mil doses a serem entregues ao longo do ano, outros 300 mil testes emergenciais serão oferecidos ainda nos primeiros meses do ano. A previsão é que os primeiros testes sejam entregues já nas próximas semanas.

Casos no Brasil

O Brasil registrou 512.353 casos prováveis de dengue desde o início de 2024, conforme o painel. No ano passado inteiro, os registros foram de 1,6 milhão. Além disso, foram contabilizados ainda 75 óbitos pela doença, e p340 mortes estão sob investigação.

O coeficiente de incidência da dengue no país, neste momento, é 252,3 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Entre os casos prováveis, 54,9% são em mulheres e 45,1% em homens. A faixa etária dos 30 aos 39 anos segue respondendo pelo maior número de casos, seguida pelo grupo de 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos.

Em MS

Em uma semana, Mato Grosso do Sul dobrou o número de casos confirmados de dengue. Conforme dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde, foram registrados 619 casos da doença. Na semana passada, haviam 310 pacientes com a doença, segundo o último boletim epidemiológico da SES (Secretaria Estadual de Saúde), divulgado no dia 6 de fevereiro, ou seja, um aumento de mais de 90%.

Atualmente o estado contabiliza 2.686 casos da doença, sendo 2.067 considerados prováveis. No boletim estadual, até o dia seis de fevereiro foram 2.058 casos prováveis.

