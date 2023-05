Ministério da Saúde descarta caso suspeito de gripe aviária em humano

O Ministério da Saúde comunicou na noite ontem (20), que foi descartado o caso suspeito de gripe aviária em humano, notificado na última quinta-feira (18), no Espírito Santo. O paciente era um homem de 61 anos, funcionário de um parque em Vitória, onde foi encontrada uma ave com resultado positivo para a doença.

Em nota, a pasta esclareceu que somente um dos 33 funcionários do quadro do parque estava sob observação e aguardava resultado do teste.

“O resultado divulgado informa que o caso suspeito teve resultado laboratorial negativo para todos os alvos testados – ou seja, foi descartado para Influenza Aviária (H5N1). Das outras 32 amostras, 30 foram negativas para todos os alvos testados e 2 testaram positivo para vírus que já estavam em circulação (Influenza A e Influenza B)”, complementa o informe.

A influenza aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma doença muito contagiosa, provocada por um vírus, e que pode afetar a saúde de aves domésticas e silvestres. Não há risco de contaminação pelo consumo da carne ou de ovos.

Conforme o Ministério da Saúde, houve notificação de outros três pacientes que apresentam sintomas que se enquadram na doença no Espírito Santo, um deles já foi descartado. Os outros dois tiveram amostras coletadas e aguardam resultado. Os pacientes foram isolados e seguem monitorados pelas equipes de saúde.

“As amostras foram analisadas pelo laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro, após encaminhamento do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Espírito Santo. O Ministério da Saúde orientou busca ativa para investigação de todas as pessoas que tiveram contato com os animais”, disse a pasta.

Casos em aves

O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou na última segunda-feira (15), a detecção dos primeiros casos do vírus da influenza aviária em três aves silvestres no litoral do Espírito Santo. Foram resgatadas duas aves marinhas da espécie Thalasseus acuflavidus (Trinta-réis-de-bando), uma no município de Marataízes e outra no bairro Jardim Camburi, em Vitória, ambas no litoral do Espírito Santo.

Foi confirmada também a detecção do vírus em uma terceira ave migratória da espécie Sula leucogaster (atobá-pardo) que já se encontrava no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica (Ipram), no Espírito Santo.

“A influenza aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta, principalmente, aves silvestres e domésticas. Atualmente o mundo vivencia a maior pandemia de influenza aviária de alta patogenicidade e a maioria dos casos está relacionada ao contato de aves silvestres migratórias com aves de subsistência, de produção ou aves silvestres locais”, informou o ministério.

A pasta esclareceu que novas medidas sanitárias poderão ser adotadas pelo governo federal e pelos órgãos estaduais de sanidade agropecuária, a depender da evolução das investigações e do cenário epidemiológico, para assim evitar a disseminação do vírus e proteger a avicultura nacional.

Com informações da Agência Brasil.

