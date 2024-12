Meteorologia prevê fim de semana com chuva e altas temperaturas em MS

O clima em Mato Grosso do Sul promete variações marcantes neste fim de semana, com tempo quente e céu instável. Segundo previsões meteorológicas, há possibilidade de chuva e risco de tempestades em várias regiões do Estado.

Nesta sexta-feira (29), Campo Grande amanheceu com céu nublado e temperatura de 27°C. Ao longo do dia, os termômetros não devem passar dos 32°C, e são esperados 24,6 milímetros de chuva. Para o fim de semana, a Capital deve registrar máximas de 31°C, com 14,2 milímetros de chuva previstos para sábado e apenas 1,7 milímetro para domingo.

Nas regiões pantaneiras, o calor será intenso. Porto Murtinho deve atingir a máxima de 39°C nesta sexta, seguido de Corumbá, com 37°C, Coxim, com 36°C, e Aquidauana, com 35°C. No sul do Estado, as temperaturas devem alcançar máximas de 31°C em Ponta Porã e 34°C em Dourados.

Outras cidades apresentam variações significativas: Três Lagoas, 35°C; Bonito, Paranaíba e Água Clara, 34°C; Nova Andradina, Ivinhema e Naviraí, 33°C; Nova Alvorada do Sul e Maracaju, 32°C; e Chapadão do Sul, 31°C.

O tempo instável e a possibilidade de tempestades preocupam os moradores de diversas regiões, exigindo atenção redobrada em atividades ao ar livre e no trânsito. A orientação é acompanhar os alertas meteorológicos e se proteger de eventuais mudanças bruscas no tempo.

Com informações do Inmet

