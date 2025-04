Funsat oferece 1.825 vagas de emprego nesta terça-feira (29)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho), oferece 1.825 oportunidades de emprego nesta terça-feira (29). As vagas são para preencher vagas em 176 empresas, em 165 profissões diferentes. Para concorrer às vagas, é necessário comparecer na Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, entre às 7h às 17h, ou pelo telefone de atendimento da Agência de Empregos da Funsat, no (67) 4042-0585/Ramal 5800.

A lista oferta buscas por alimentador de linha de produção (16 postos), armador de estrutura de concreto armado (10 postos), atendente de lanchonete (50 postos), auxiliar de limpeza (81 postos), auxiliar nos serviços de alimentação (150 postos), carpinteiro (95 postos), eletricista (2 postos), fiscal de prevenção de perdas (12 postos), operador de caixa (101 postos), operador de processo de produção (100 postos), pedreiro (35 postos), e também uma vaga vigente para a função de secretário-executiva.

Do setor dos 968 anúncios de perfil aberto, aquelas que não exigem experiência para contratar, a Fundação aponta sete destaques. Relação de treinamento remunerado que inclui procuras por agente de saneamento (6 postos), atendente de padaria (20 postos), conferente de logística (1 posto), cuidador de idosos (4 postos), frentista (4 postos), repositor em supermercados (155 postos), além de 57 vagas para servente de obras.

Exclusivas ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são seis oportunidades, de cinco atividades: assistente administrativo (1), atendente de lojas e mercados (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de linha de produção (1) e uma vaga para vendedor interno.

Por Prefeitura de Campo Grande

