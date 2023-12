Mega-Sena: Você acertou na quina? Confira os resultados do último sorteio

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena e levou o prêmio maior, mas uma aposta de Campo Grande e outra de Dourados acertaram a quina e cada apostador levou a bolada de R$ 43.607,57. Outras 60 apostas do estado acertaram a quadra e ganharam R$ 894,51.

Os números sorteados foram: 03 – 14 – 21 – 22 – 37 – 39.

Como ninguém venceu o prêmio maior, ele acumulou mais uma vez e será sorteado amanhã no valor de R$ 30 milhões.

Os jogos podem ser feitos até às 19h (horário de Brasília) de amanhã e o jogo simples custa R$5.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram