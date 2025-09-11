Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 55 milhões nesta quinta-feira

O concurso 2.913 da Mega-Sena sorteia, nesta quinta-feira (11), um prêmio estimado em R$ 55 milhões. As seis dezenas serão conhecidas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

As apostas podem ser feitas até as 19h em casas lotéricas credenciadas ou pela internet. O valor do jogo simples, com seis dezenas marcadas, é de R$ 6. Já uma aposta com sete números custa R$ 35.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de ganhar o prêmio principal com uma aposta simples é de uma em 50.063.860. Quem optar por marcar 15 dezenas – o limite permitido – tem uma chance em 10.003, mas o investimento é alto: mais de R$ 22 mil.

O prêmio milionário tem atraído apostadores em todo o país. Caso apenas um vencedor leve a bolada e aplique os R$ 55 milhões na poupança, o rendimento mensal passaria de R$ 300 mil, segundo cálculos da Caixa.

O resultado será divulgado logo após o sorteio, que também poderá ser acompanhado pelo portal da Loterias Caixa.

