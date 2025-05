Mega-Sena deste sábado pode pagar R$ 31 milhões; apostas vão até as 18h

A sorte pode sorrir para algum brasileiro neste sábado (31), quando será realizado o sorteio do concurso 2.870 da Mega-Sena. O prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal é de R$ 31 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece a partir das 19h (horário de MS), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Por se tratar de um concurso com final zero, o sorteio recebe um reforço nas premiações, com recursos acumulados dos cinco concursos anteriores, uma regra específica da modalidade que aumenta a atratividade dos prêmios nessas edições especiais.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de MS) em qualquer casa lotérica credenciada no país ou pela internet, através do portal oficial da Caixa. O valor da aposta mínima, com seis números, é de R$ 5.

Quem quiser aumentar as chances pode escolher mais dezenas. A aposta máxima, com 15 números, eleva bastante a probabilidade de acerto (uma em 10.003), mas o preço também sobe: R$ 22.522,50.

A chance de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa. Caso ninguém acerte os seis números sorteados, o valor acumula para o próximo concurso, como de praxe.

É importante lembrar que prêmios da Mega-Sena devem ser resgatados em até 90 dias após o sorteio. Caso contrário, o montante é revertido ao Tesouro Nacional, sendo destinado ao Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais