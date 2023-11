Mega-Sena: Aposta do ES ganha sozinha prêmio de R$ 50 milhões

Uma aposta de Aracruz, no Espírito Santo, ganhou o concurso 2.658 da Mega-Sena sorteado na noite desta terça-feira (21).

O vencedor acertou as seis dezenas e levou sozinho o prêmio de R$ 50 milhões.

Os números sorteados foram: 05 – 13 – 39 – 51 – 58 – 60.

Além do prêmio maior, a Quina teve 78 apostas vencedoras que levaram R$ 41.036,33. Já a Quadra teve 4.750 apostas ganhadoras e o prêmio para cada foi R$ 962,65.

Mega da Virada

As apostas para a Mega da Virada já estão disponíveis. E nesse ano o evento contará com o prêmio histórico de R$ 550 milhões, o maior já sorteado, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os jogos podem ser feitos em loterias credenciadas, pela internet ou por cartão específico.

Caso ninguém acerte as 6 dezenas, como este concurso não é cumulativo, o prêmio será dividido entre os acertadores das 5 dezenas, e se ninguém acertar, deve ser dividido entre os que acertaram as 4 dezenas e assim por diante.

O sorteio da Mega da Virada acontece no dia 31 de dezembro a partir das 20h (horário de Brasília).

