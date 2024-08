Mega-Sena acumula e apostador de Corumbá acerta a Quina

Um apostador de Corumbá, cidade a 420 quilômetros de Campo Grande, esteve a apenas um número de levar para casa os R$ 30 milhões do concurso 2766 da Mega-Sena, realizado ontem (22). O jogador acertou cinco das seis dezenas sorteadas, garantindo um prêmio de R$ 35.663,33.

Os números sorteados foram 39, 12, 47, 08, 43 e 34. Como ninguém conseguiu cravar todas as seis dezenas, o prêmio acumulou e poderá pagar a quantia de R$ 33 milhões no próximo sorteio, que acontecerá no sábado (24).

O apostador de Corumbá, que poderia ser chamado de sortudo ou azarado, dependendo da perspectiva, fez sua aposta na Casa Lotérica e Café Nectar, localizada na Rua Frei Mariano, no Centro de Corumbá. A diferença de um único número entre a quina e a tão sonhada sena foi o que separou o jogador de uma fortuna milionária.

Além do apostador corumbaense, outras 46 pessoas em Mato Grosso do Sul também acertaram cinco números e ficaram próximas do prêmio principal. Cada uma dessas apostas também foi premiada com o valor de R$ 35.663,33.

Segundo a Caixa Econômica Federal, os apostadores que acertaram quatro números (quadra) receberão um prêmio de R$ 907,07. Para resgatar os prêmios, os ganhadores devem se dirigir a uma Casa Lotérica ou a uma Agência da Caixa, no caso de prêmios acima de R$ 10 mil. É necessário apresentar um documento de identidade original com CPF e o recibo da aposta original premiada.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais