Médico morre após capotar o carro em rodovia

Um médico de 38 anos, identificado como Ítalo Trasi Filho, faleceu na manhã desta quarta-feira (21) após um acidente na MS-306, próximo a Cassilândia, a 419 quilômetros de Campo Grande. O veículo que ele conduzia, um Honda HRV, capotou por volta das 8h. Segundo relatos, a vítima estava sozinha no carro no momento do acidente. A equipe da Polícia Militar Rodoviária foi acionada pela concessionária responsável pela rodovia ao ser informada sobre o ocorrido.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram apenas o veículo, com placas de Barra do Garças (MT), completamente destruído fora da pista. Testemunhas relataram que o médico seguia em direção a Cassilândia quando, por razões ainda desconhecidas, invadiu a pista contrária. O carro saiu pela faixa de acostamento e capotou por cerca de 100 metros, vindo a parar em uma propriedade rural. Não foram encontradas marcas de frenagem na pista.

Os policiais se dirigiram ao hospital, onde souberam que a vítima havia chegado com várias fraturas e já sem vida. Conforme informações do portal O Correio News, familiares de Ítalo afirmaram que ele estava retornando de Barra do Garças para Cassilândia, onde trabalhava. Ele teria ido até a cidade mato-grossense buscar o veículo. O corpo do médico será trasladado para Rondonópolis, sua cidade natal, onde será realizado o velório.

