Matrículas para cursos de inglês, espanhol e francês pela UFGD já estão abertas

Iniciou no dia 19 de julho, as atrículas para os cursos de idiomas oferecidos pelo Centro de Formação, um programa desenvolvido pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Estão disponíveis vagas para turmas de inglês iniciante, francês básico e espanhol básico. Serão oferecidas cinco novas turmas, cada uma com no máximo 20 vagas, sendo duas na modalidade on-line e três na presencial.

O custo do semestre é de R$ 350 para estudantes e servidores da UFGD, e de R$ 450 para a comunidade externa. O material didático é indicado pelo Centro de Formação e deve ser adquirido separadamente pelo aluno.

A idade mínima para inscrição é de 14 anos. As aulas começam em 3 de agosto, e as matrículas podem ser realizadas, até o limite de vagas, por meio de um formulário eletrônico, cujo link será publicado na página do Centro de Formação.

Para mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3410-2890, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h, na Unidade 1 da UFGD (Rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso).

Confira os horários, por turma:

ESPANHOL BÁSICO 1 – Segunda e Quarta – 19h às 20h30 – On-line

FRANCÊS BÁSICO 1 – Segunda e Quarta – 17h00 às 18h30 – On-line

INGLÊS INICIANTE 1 – Segunda – 19h às 22h – Presencial – Unidade 1 da UFGD

INGLÊS INICIANTE 1 – Terça e Quinta – 19h às 20h30 – Presencial – Unidade 1 da UFGD

INGLÊS INICIANTE 1 – Sábado – 8h às 11h – Presencial – FADIR (Rua Quintino Bocaiúva, nº 2.100, esquina c/ Manoel Santiago – Jardim da Figueira)

