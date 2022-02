Mato Grosso do Sul registra quase meio milhão de casos de COVID-19 desde o início da pandemia

Boletim divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nesta segunda-feira (7), contabiliza 13 mortes por complicações do coronavírus no estado. Além disso o número de contaminados pelo vírus entre mortos e pessoas que superaram já está perto de alcançar meio milhões de pessoas.

Os números foram divulgados no boletim de hoje, transmitido pela Secretaria de Estado de Saúde. Na última semana a média diária de mortes pela doença foi de 16,1.

Os primeiros dois casos foram confirmados pela SES no dia 12 de março de 2020. Uma mulher de 23 anos que procurou a UPA Leblon no dia 12 de março e foi contaminada após contato com um caso positivo no Rio de Janeiro.

O outro caso é de um homem de 31 anos que procurou a UPA Coronel Antonino no dia 12 de março, que chegou recentemente de Londres e manteve contato com um caso positivo em São Paulo.

São cinco vítimas com idades entre 43 a 90 anos que moravam em Campo Grande,outras duas em Dourados, Guia Lopes da Laguna, Nova Andradina, Ponta Porã, Corumbá, Rochedo e Coxim.

Outros 799 novos casos foram confirmados no boletim que também afirma uma média móvel de 2.830 casos diários na última semana.

Ao todo, desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul já contabiliza 9.991 óbitos, representando uma taxa de letalidade de 2,3%.

Hoje 24.738 casos estão em isolamento domiciliar, e outros 410 estão internados em leitos hospitalares.

A taxa global de ocupação de leitos chegou a 100% na macrorregião de Dourados nesta segunda-feira, 89% na macro de Campo Grande, 78% em Três Lagoas e 65% em Corumbá.