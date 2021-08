Mato Grosso do Sul recebe mais 74.690 doses da CoronaVac e Pfizer

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul recebe do Ministério da Saúde nesta sexta-feira (20) novas remessas de vacina com 74.690 doses de vacina contra a Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) irá distribuir os imunizantes aos municípios na noite desta sexta e no sábado, a partir das 7h30.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou que o Estado segue firme na imunização da população. “Somos o Estado do País que mais aplicou vacina. Fomos o primeiro estado a iniciar a vacinação de adolescentes. Esse é o resultado do empenho de todos os profissionais de saúde que estão atuando no processo de imunização”, disse.

As 43.100 doses da Coronavac chegaram às 7h05 e as 31.590 doses da Pfizer chegam às 17h35 no Aeroporto Internacional de Campo Grande. O quantitativo de 15.792 doses de doses da Pfizer será usado para aplicação da segunda dose para quem já tomou a D1 da Pfizer. Também será usado 15.798 doses da Pfizer para aplicar a primeira dose em adolescentes entre 12 e 17 anos.

O quantitativo de 36.150 doses de vacinas Coronavac será empregado pelos municípios não participantes do Projeto de Pesquisa de vacinação em massa na região de fronteira, para realizar a aplicação da segunda dose (D2) do imunizante.