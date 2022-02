Mato Grosso do Sul recebe dois alertas de chuvas intensas até o fim do dia

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou nesta terça-feira (1) dois avisos para chuvas intensas até o fim do dia para as regiões do Pantanal, leste, e centro-norte de Mato Grosso do Sul.

O primeiro alerta de perigo é resultado da aproximação de chuva com intensidade entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos de 60 a 100 km/h em Campo Grande e outros 38 municípios do norte do Estado que devem ficar alertados para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Perigo potencial

O instituto também alertou para chuvas intensas com menor perigo em municípios mais centralizados no mapa do Estado. Neste alerta, o risco é para chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos com força de 40 a 60 km/h.

Sendo assim, há Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nos municípios de Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aquidauana, Bataguassu, Batayporã, Bodoquena, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante e Sidrolândia.