Mato Grosso do Sul enfrenta nova frente fria com temperatura mínima chegando aos  3ºC

Mato Grosso do Sul se prepara para enfrentar uma nova frente fria entre quinta (8) e sexta-feira (9), com previsões meteorológicas indicando temperaturas que podem chegar aos 3ºC na região sul do Estado e aos 5ºC em Campo Grande no sábado (10).

Apesar das previsões de frio intenso, a semana inicia com temperaturas elevadas. Nesta segunda-feira (5), Campo Grande amanheceu com céu aberto e temperatura de 23ºC, com expectativa de máxima de 35ºC. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as máximas para terça e quarta-feira devem chegar a 34ºC.

Na região pantaneira, as temperaturas estão ainda mais altas. Porto Murtinho deve registrar 38ºC, enquanto Coxim, Corumbá e Aquidauana podem atingir 37ºC. Outras cidades como Dourados, Bonito e Maracaju devem alcançar 36ºC, Três Lagoas 35ºC, e Ponta Porã 33ºC.

A umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30% nesta segunda-feira, aumentando a necessidade de cuidados adicionais. Especialistas recomendam hidratação constante e evitar atividades físicas intensas nos momentos mais quentes do dia.

No entanto, as altas temperaturas não durarão muito. No sábado, o estado deve enfrentar um frio intenso. Ponta Porã, Paranhos e Sete Quedas podem registrar mínimas de 3ºC. Outras cidades como Amambai (6ºC), Itaquiraí e Dourados (7ºC), Porto Murtinho, Bonito e Rio Brilhante (8ºC), Três Lagoas (11ºC), Corumbá (12ºC) e Coxim (13ºC) também sentirão o impacto da frente fria.

