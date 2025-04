Mais de 2,9 mil vagas de emprego estão abertas em Campo Grande nesta quinta-feira

Campo Grande oferece 2.943 oportunidades de emprego nesta quinta-feira (24), distribuídas em 173 funções diferentes, segundo dados divulgados pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) e pela Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul). Do total, 1.302 vagas não exigem experiência prévia, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou deseja mudar de área.

As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio, conforme alertam as instituições responsáveis.

Na agência municipal, a Funsat, são oferecidas 1.973 vagas em áreas diversas, como açougueiro, barbeiro, confeiteiro, estoquista, fiscal de loja, gerente de mercado, gesseiro, instrutor de informática, magarefe, montador, moto frentista, oficial de manutenção, padeiro, pedreiro, pintor, recepcionista, recreador, repositor de mercado, técnico de laboratório, vendedor e vigia.

Já a Funtrab concentra 970 oportunidades em áreas como armazenista, arte-finalista, assistente de cafeteria, balconista de farmácia, chapeiro, cozinheiro geral, cuidador de idosos, decorador de interiores, faturista, gerente de transportes, operador de caixa, panfleteiro, salgadeiro, sepultador, técnico mecânico e vendedor pracista.

Os interessados nas vagas oferecidas pela Funtrab devem comparecer à sede da fundação, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, com atendimento das 7h30 às 17h30. Já a Funsat atende na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, também das 7h30 às 17h. Em ambos os locais, é necessário apresentar documentos pessoais para se candidatar às vagas.

As fundações reforçam a importância de se manter atualizado no cadastro e de procurar os postos de atendimento o quanto antes, já que as vagas podem ser preenchidas rapidamente.

