Maioria dos brasileiros são cristãos, segundo IBGE

A fé e a religiosidade são marcas registradas dos brasileiros. Reconhecendo a importância que as religiões têm para a população, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mantém em seu questionário do Censo Demográfico uma pergunta sobre o tema, que demonstra que a maioria dos brasileiros são cristãos.

O dia 21 de janeiro é considerado o Dia Mundial da Religião e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Por isso, nesta sexta-feira (19), o IBGE fez uma postagem em suas redes sociais apontando os dados sobre religião, referentes ao Censo de 2010. O órgão informou, na publicação, que em breve divulgará as informações atualizadas, com os dados do Censo 2022.

São considerados cristãos os seguidores de Jesus Cristo. De acordo com a Wikipedia, “cristão é todo o indivíduo que adere ao cristianismo, uma religião monoteísta abraâmica centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré […]. Os cristãos estão divididos em três grupos principais: católicos romanos, católicos ortodoxos e protestantes”.

A religião católica tem como base os ensinamentos de Cristo. A evangélica é uma vertente da protestante. A doutrina espírita, por sua vez, adota a moral cristã. Já na Umbanda, uma religião brasileira que sintetiza elementos das religiões africanas e cristãs, Jesus é representado pela divindade Oxalá.

O Instituto lembra que as celebrações de 21 de janeiro são um “convite à convivência pacífica e fraterna entre todas as religiões, incentivando a reflexão sobre nossas tradições e crenças, e como podemos colaborar para um mundo melhor”.

De acordo com o IBGE, a pergunta sobre a religião que é apresentada no questionário do Censo pode ser respondida de forma aberta, sendo permitido que cada entrevistado nomeie qualquer culto ou religião.

População residente por religião Brasil

Católica Apostólica Romana – 64,627%

Evangélicas – 22,162%

Espírita – 2,018%

Umbanda e Candomblé – 0,309%

Budismo – 0,128%

Judaísmo – 0,056%

Islamismo – 0,018%

Hinduísmo – 0,003%

Sem religião – 8.039%

Fonte: IBGE

Com informações do SCC10.

