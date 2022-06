“Mães e pais de família”, longe da delegacia, policias da Deam dançam e aproveitam festa junina na Capital

Policiais da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher), participaram na última sexta-feira (03) do “Arraiá da Deam”, Festa Junina que aconteceu no salão social da Adepol (Associação dos Delegados de Polícia do Estado de MS) em Campo Grande.

A festança reuniu, investigadores, escrivães, delegados e toda a equipe da especializada. Em um momento de muita descontração, os policiais que além de servir a população da Capital, investigando crimes bárbaros que mexem muitas vezes com emoção de alguns que também são pais e mães de família, são seres humanos e também gostam de comemorar e festejar a vida.

“Policiais da Delegacia da Mulher, esposos, esposas, mães e pais que combatem dia a dia a violência doméstica contra a mulher, mostrando seu lado humano”, disse Viviane Nunes, uma das investigadoras que participou da festa.

Ela continua dizendo que todos que trabalham na delegacia, muitas vezes são vistos, apenas como profissionais. Porém, por outro lado, são seres humanos como qualquer outro. “Lutamos contra nossos medos, nossos fantasmas, vemos cenas de feminicídio, mães, pais, filhos envolvidos na violência doméstica não é fácil”, afirmou a investigadora.

Delegada adjunta, Eliane Benicasa, afirma que momentos como os da festa fazem a equipe mais forte. “Não somos e não fazemos nada sozinhos. Precisamos cada vez mais de momentos como esses. Pois a intenção é trazer muita paz, amor para que possamos refletir isso no nosso dia a dia”, registrou a delegada.

Para quem teve a oportunidade de participar, a festa foi recheada de muita comida típica da época e teve até quadrilha. Mães, pais, crianças e familiares se reunirão para aproveitar e se divertir.

