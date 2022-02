Macrorregiões de MS estão com mais de 80% dos leitos ocupados

As macrorregiões de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá atingiram nesta quarta-feira (2) a média superior de 80% dos leitos ocupados devido ao aumento de pessoas internadas com COVID-19. Além disso, Mato Grosso do Sul registrou hoje 3.009 casos e 19 mortes confirmadas pelo vírus, inclusive de uma criança de 11 anos na Capital, diagnosticada com doença neurológica crônica.

De acordo com o boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Campo Grande e Corumbá atingiram 83% de ocupação dos leitos e a Capital registrou nove óbitos de pessoas diagnosticadas com COVID-19. Em Dourados, o segundo município mais populoso de MS está com 87% dos leitos ocupados.

Já em Três Lagoas, o município do leste do Estado registrou 86% dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) sobrecarregado. Além da Capital, as mortes por COVID-19 registradas são de Corumbá [2], Dourados, Itaquiraí, Nova Alvorada do Sul, Bela Vista, Três Lagoas e Ponta Porã.

Segundo a SES, os municípios com mais casos registrados hoje são Campo Grande (+1.294), Amambai (+153), Coxim (+127), Ponta Porã (+120) e Sidrolândia (+105). Na atualização a média móvel ficou em 3.138.

O titular da pasta, Geraldo Resende repercutiu o expressivo aumento de casos registrado ontem (01) que bateu recorde de toda pandemia com 4.902 casos confirmados, além da média de 14 óbitos por dia na última semana.