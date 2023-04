Loja da Habitação abre as portas hoje e oferece subsídio para casa própria

Começa hoje (19), a abertura oficial da Loja Habitação, evento integrado ao 8º Feirão da Habitação de Campo Grande. O espaço será inaugurado a partir das 18h30, dentro do Shopping Norte Sul Plaza.

A loja ficará aberta das 10h às 22h, e ficará disponível até o dia 17 de maio. O objetivo é disponibilizar aos cidadãos os principais serviços da Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) como realização de cadastro, atualização de informações, renegociação de dívidas, cadastro do perfil socioeconômico para o programa Locação Social e a inscrição dos interessados em receber o subsídio do programa de Locação Social e a inscrição dos interessados em receber o subsídio do programa Sonho de Morar para o financiamento do primeiro imóvel.

Uma das principais novidades deste ano é a mudança do programa Sonho de Morar, especialmente formulada para esta edição, mediante a Portaria nº 186/23 que prevê a concessão dos 300 subsídios no valor total de 5,3 milhões de reais, divididos em categorias por faixas de renda bruta.

Cadastro e como participar

As inscrições para o Feirão serão realizadas a partir de hoje até o dia 17 de maio, presencialmente no Shopping Norte Sul Plaza, das 10h às 22h. Segundo a Agência, está disponível subsídios que podem chegar até R$ 30 mil.

Os interessados em solicitar o benefício do Sonho do Morar deve: ter renda familiar mensal bruta de até 7 (sete) salários mínimos; estar cadastrado no cadastro geral da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários; não ter nenhum imóvel em nome do interessado; não possuir nenhum financiamento de imóvel que esteja vigente; não ter sido beneficiado anteriormente com imóveis de programas habitacionais de interesse social com recursos do Governo Federal, Estadual ou Municipal; os interessados deverão se enquadrar nos critérios dos Programas de Habitação de Interesse Social e/ou Loteamentos Sociais; fica vedado o acúmulo de subsídio do Governo do Estado.

Nesta edição, 300 subsídios serão ofertados pela Prefeitura para realizar o sonho de adquirir a casa própria. Caso a quantidade de inscritos ultrapasse o limite estabelecido, o interessado será atendido por ordem de requisição, conforme a ordem cronológica do processo a ser protocolado pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários. A Agência publicará no Diário Oficial a relação dos possíveis beneficiários.

Renda

Dividem-se nas categorias: 100 benefícios para os mutuários com renda bruta de até R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais), o valor do subsídio será de R$ 30 mil; 100 benefícios para os mutuários com renda bruta de R$ 2.641,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais) a R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), o valor do subsídio será de R$ 15 mil; e 100 benefícios para os mutuários com renda bruta de até R$ 4.701,00 (quatro mil setecentos e um reais) até o teto estabelecido de 7 (sete) salários mínimos vigentes, o valor do subsídio será de R$ 8 mil.

Serviço

O 8º Feirão Habita Campo Grande será realizado nos dias 22 a 27 de abril, das 10h às 22h, no Shopping Norte Sul Plaza – Av. Presidente Ernesto Geisel, 5.259 – Jardim Joquei Club, Campo Grande/MS.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o teleatendimento da Amhasf: (67) 3314-3900.

