Locadores optam por retirar placas de “aluga-se” para evitar roubos

Por Camila Farias – Jornal O Estado MS

O crescimento da criminalidade nos últimos meses tem feito com que locadores de imóveis optem por retirar as placas de “aluga-se” dos estabelecimentos na tentativa de evitar que esses locais sejam alvos de criminosos.

A informação foi confirmada para O Estado por diferentes imobiliárias consultadas pela equipe de reportagem. Segundo informações repassadas, a população está temerosa com a criminalidade. Segundo a imobiliária Ksa Fácil Imóveis, o pedido pela retirada das placas surgiu nos últimos meses pelos clientes.

“Nós costumamos colocar as placas para a divulgação, até mesmo para identificar o imóvel, mas alguns proprietários pedem para não colocar. Outros pedem nossa opinião sobre o fato e sempre afirmamos que a colocação da placa é o mais indicado”, declarou uma funcionária.

A Corretora Cristiane Rodrigues, da Imobiliária Rodrigues Ltda., também confirmou que as placas estão sendo deixadas de lado na hora do anúncio de locação, principalmente pelo medo de ter a fiação elétrica roubada.

“Sim, os proprietários estão evitando principalmente pelos roubos de fiação elétrica e, com isso, os sites e as redes sociais estão sendo utilizados já que trazem resultados e evitam prejuízo aos clientes. Alguns imóveis colocamos placas e outros não, quem decide é o proprietário, mas deixamos o cliente/ proprietário consciente do risco de roubo”, informou.

A equipe de O Estado entrou em contato também com o Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), que informou que existem, sim, os proprietários que preferem não deixar nada que identifique que o imóvel está desocupado, buscando assim a utilização e o uso dos anúncios nas redes sociais e nas plataformas digitais de negócios para este fim.

Roubos a residências

Informações divulgadas em maio pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) indicam que, mesmo com o crescimento da criminalidade, as ações de segurança têm feito com que o número de roubos seja menor.

Em Campo Grande a quantidade de estabelecimentos comerciais roubados foi 27,8% menor neste ano em comparação com 2021. Foram 36 ocorrências no comércio em 2021, contra 26 ocorrências registradas neste ano. No interior do Estado este crime também diminuiu, apresentando queda de 16,4%.

A PCMS (Polícia Civil de Mato Grosso do Sul), dá algumas dicas para a segurança das residências vazias. Uma delas é combinar com os vizinhos de confiança para que fiquem responsáveis por monitorar a casa, proteger as portas além da principal, trancar portas e portões de acesso, e quando visitar o imóvel estar atentos à presença de suspeitos na região

