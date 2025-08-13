Livro “Mais Forte aos 40”, de advogado de Campo Grande, supera marca nacional de vendas na pré-venda

O advogado, judoca e escritor sul-mato-grossense Roberto Cunha alcançou um resultado expressivo com seu novo livro, Mais Forte aos 40. Em apenas seis dias de pré-venda orgânica — apoiada exclusivamente em sua autoridade pessoal e redes sociais — foram comercializados mais de 200 exemplares.

De acordo com parâmetros do setor editorial, o desempenho coloca a obra entre os 15% de livros mais vendidos no Brasil no mês de lançamento. Para comparação, o mercado nacional registra anualmente mais de 70 mil novos títulos, e menos de 15% atingem a marca de 200 cópias vendidas no primeiro mês.

Unindo filosofia estoica, rotina de alto desempenho, fé, disciplina e superação, Mais Forte aos 40 apresenta a transformação física e mental do autor após os 40 anos, em uma narrativa acessível e inspiradora para homens e mulheres que buscam energia, propósito e autodisciplina.

O lançamento oficial está previsto para setembro, e as projeções indicam a possibilidade de ultrapassar 1.000 exemplares vendidos já no primeiro mês, o que colocaria a obra no seleto grupo dos 5% mais vendidos do país em seu nicho.

O livro conta com prefácio do medalhista olímpico Tiago Camilo, e parte da renda será destinada a um projeto social de judô.

Serviço

Livro: Mais Forte aos 40

Autor: Roberto Cunha

Pré-venda: Amazon, Instagram @robertocunhaadv e www.maisforteaos40.com.br/venda/

Contato: (67) 99640-2786