Liderança: São Gabriel do Oeste tem 100% da rede de esgoto concluída

São Gabriel do Oeste é umas das poucas cidades do Mato Grosso do Sul com rede de esgoto e de água tratada e distribuída 100%. A titular da SAAE (Secretaria Serviço Autônomo de Água e Esgoto), Rosenilda Pires da Silva elencou os desafios de manter uma cidade com esgoto, água e coleta seletiva em dia.

O SAAE é uma autarquia municipal com autonomia orçamentária, financeira e patrimonial tendo as seguintes atribuições definidas estatutariamente, segundo Rosenilda que assumiu a pasta há três anos, a falta de abastecimento nas residências, e sistema de esgoto precário foi um desafio. “Na minha gestão desenvolvemos a parte educacional. Objetivo é deixar São Gabriel com água 100% tratada, já implantamos o esgoto em toda cidade, até o final de 2024 estará em funcionamento”, disse.

Sobre a coleta seletiva Rosenilda pretende deixar São Gabriel do Oeste a nível de Estado único município com coletiva 100% mecanizada. “Projeto piloto já foi implantado na nova gestão em alguns bairros novos caminhões foram adquiridos, totalizando cinco para atender a cidade com aproximadamente 29 mil”, ressaltou.

Rosenilda revelou ainda que após sua gestão, algumas coisas foram alteradas como a leitura da água. “Havia muita reclamação sobre os moradores não estarem em casa na hora da leitura. Conseguimos sair de um lucro R$ 800 mil para um milhão em um ano”, finalizou.

O sistema, na fase inicial atendia 263 domicílios com 6.612 metros de rede de água. Atualmente atende 11.997 ligações de água com 138.248 m de rede e 3.123 ligações de esgoto com 75.213 m de coleta de esgoto.

Por – Thays Schneider.

