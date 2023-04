De suplementos a eletrônicos, leilão da Sefaz tem mais de 700 lotes abertos a visitação

Entre os dias 18 a 20 de abril, a população pode visitar de forma presencial, os itens disponíveis nos leilões de bens apreendidos pela Sefaz-MS (Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul). Ao todo são 735 lotes divididos em dois leilões, que incluem diversos itens como brinquedos, suplementos, acessórios para celulares e

eletrônicos

Os leilões são realizados em formato virtual, o primeiro certame, conta com 420 lotes e segue aberto para lances até às 16h59 do dia 25 de abril. O segundo, com 315 lotes está aberto para lances até o dia 26 de abril, às 15h15.

Entre os itens mais disputados estão iPhones de diversos modelos e preços que variam entre R$ 1.590,00 a R$ 3.700,00. Kits com capinhas para celular, com lance inicial de R$ 1,1 mil. Os lotes contam ainda com roupas, cosméticos, ferramentas, calçados e vitaminas.

Conforme a Sefaz, o leilão é aberto a pessoas físicas ou jurídicas de qualquer natureza, maiores de idade, emancipados, ou seus procuradores, desde que munidos de instrumento público ou particular de mandato, domiciliadas ou estabelecidas em qualquer parte do território nacional.

A lista completa com todos os itens disponíveis pode ser acessada no link: https://www.reginaaudeleiloes.com.br/.

Serviço:

O horário de visitação é das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h. Os itens estão no prédio da Cofimt (Coordenadoria de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito), localizado na Rua Delegado José Alfredo Hardman, s/n, Parque dos Poderes, perto do TRE-MS.

