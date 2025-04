LBV visita redação do jornal O Estado de MS e presta homenagem a profissionais no Dia do Jornalista

Nesta quinta-feira (7), data em que se celebra o Dia do Jornalista, a Legião da Boa Vontade (LBV) prestou uma homenagem especial à equipe do jornal O Estado de MS, em reconhecimento ao trabalho desempenhado por esses profissionais na promoção da informação e da solidariedade. A data foi instituída pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) em 1931, em memória de Giovanni Battista Liberi Badaró, médico e jornalista assassinado em 1830 por motivações políticas, figura importante na luta pela Independência do Brasil.

Neste 7 de abril, a LBV aproveita a ocasião para valorizar o trabalho de jornalistas em todo o país, reconhecendo sua missão de informar com ética, responsabilidade e solidariedade, valores fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. A LBV, que está presente em Campo Grande desde 25 de janeiro de 1981, é uma entidade beneficente, sem fins econômicos, voltada à educação, cultura, assistência social e promoção da cidadania. A visita à redação foi conduzida por Genivaldo Marquisa, assessor de imprensa da LBV, que reforçou o papel essencial dos jornalistas na sociedade.

“A LBV tem a preocupação de sempre comemorar essas datas tão importantes, e a gente repassa isso para os nossos atendidos. Nosso presidente, o Paiva Netto, tem suas raízes no jornalismo e dá muita importância a essa profissão, porque é o jornalista que transmite as boas e não tão boas notícias, sempre levando em conta a solidariedade. E o Jornal Estado de MS há muitos anos vem contribuindo com as ações solidárias da LBV. Nada mais justo que homenagear cada um de vocês por essa data tão especial”, afirmou Marquisa.

Mais de 70 anos promovendo solidariedade

Fundada no Brasil em 1º de janeiro de 1950 — Dia da Paz e da Confraternização Universal — por Alziro Zarur, a LBV tem como presidente José de Paiva Netto, jornalista, escritor e educador. Com atuação nas cinco regiões do Brasil, a instituição também está presente na Argentina, Bolívia, Estados Unidos, Paraguai, Portugal e Uruguai, com ações sustentadas por doações da população local.

A missão da entidade é promover o Desenvolvimento Social, Solidário e Sustentável, com educação, cultura, arte, esporte e espiritualidade ecumênica, com foco na dignidade e valorização do ser humano. Entre os princípios que norteiam a atuação da LBV estão o Amor ao próximo, a solidariedade, o respeito mútuo e a Fraternidade entre os povos — valores expressos no seu lema inspirado nas palavras de Jesus: “Amai-vos como Eu vos amei” (João 13:34 e 35).

Estrutura nacional de atendimento

Hoje, a LBV conta com:

– 73 Centros Comunitários de Assistência Social

– 1 Centro de Assistência Humanitária (São Paulo/SP)

– 3 abrigos para idosos (Teófilo Otoni e Uberlândia/MG; Volta Redonda/RJ)

– 5 escolas de Educação Básica (SP, PA, DF, PR e RJ)

– 1 escola de Capacitação Profissional (São Paulo/SP)

A entidade possui todas as certificações exigidas pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS), incluindo inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), registro no Cadastro Nacional de Entidades Beneficentes (CNEAS) e certificação CEBAS.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram