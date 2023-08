Lago do Amor: Obra será entregue em setembro e pista pode ser liberada esta semana

Ainda com uma das vias interditadas, as obras do Lago do Amor, na avenida Filinto Müller seguem a todo vapor, com a promessa de finalização e entrega no dia 26 de setembro de 2023. Em relação à pista, de acordo com informações repassadas pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), a pista sentido centro-bairro permanece interditada, mas deve passar por novas avaliações ainda nesta semana, para que seja decidida ou não a liberação

A obra foi necessária, após a avenida ser engolida por uma cratera, depois de fortes chuvas que caíram sobre a Capital, no mês de janeiro deste ano. A previsão inicial de entrega das obras era 31 de julho, mas, devido às chuvas, as obras acabaram sendo adiadas. Além de parte da ciclovia, parte do muro de contenção do local também desabou.

Inicialmente, foram interditados os dois lados da via, mas, no dia 15 de agosto, o sentido bairro-centro foi liberado, mantendo apenas o sentido centro-bairro com interdição, para que o andamento da obra fosse realizado em segurança. O valor para a realização dos reparos foi orçado em R$ 3 milhões.

A Agetran (Agência Municipal de Trânsito) sugere que rotas alternativas sejam adotadas até a decisão de liberação da pista, sendo elas: Av. George Chaia, rua do Hipódromo e Av. Gabriel Spipe Calarge.

Por Camila Farias – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

