Justiça Itinerante volta a atender na Capital; confira o calendário

A partir desta segunda-feira (10), as duas unidades móveis da Justiça Itinerante do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) voltam a percorrer os bairros de Campo Grande, prestando atendimento gratuito à população. Em razão da pandemia, a Itinerante estava atendendo somente na sede do Juizado, mediante agendamento.

O serviço agora volta a ser disponibilizado de segunda a quinta-feira, das 7h às 11h30, em dois endereços diferentes a cada dia, de acordo com a rota de atendimentos divulgada pelo TJMS (clique aqui para conferir).

O calendário mostra que hoje (10), os atendimentos retornam na região do Santo Amaro, Vila Almeida, Sílvia Regina, Coophatrabalho. O ônibus da Itinerante estacionará na Rua Ministro José Linhares, s/nº (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA.

A outra unidade móvel atenderá na região dos bairros São Conrado, Santa Emília, Buriti, Caiobá, União Oliveira, estacionada na Avenida Gal. Alberto Carlos de Mendonça Lima, s/nº (em frente da Policlínica). Os atendimentos seguem nesses dois locais todas as segundas-feiras, exceto feriados.

Na terça-feira (11), haverá atendimento na região do Nova Lima, Vida Nova, Montevidéu, Jardim Anache, Jardim Columbia, na Rua Ida Baís, nº 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco. No mesmo dia, a outra unidade móvel estará na região da Vila Nasser, José Abraão, Santa Luzia, localizada na Rua Januário Barbosa, 366, em frente ao CRAS Vila Nasser. Em ambos os locais, os atendimentos são realizados periodicamente.

Na quarta-feira (12), haverá atendimento na região do Dom Antônio Barbosa, Jardim Colorado, Lageado, Los Angeles, na Rua Lúcia dos Santos, s/n, em frente da Escola Municipal Pe. Tomaz Ghirardelli. Também a partir do dia 12, a Itinerante atende toda quarta-feira na região do Piratininga, Nhá-Nhá, Jockey Clube, Ipiranga, Marcos Roberto, Jacy, Guanandi, na Rua Dona Carlota, 94, em frente da Escola Municipal Profa. Adair de Oliveira.

Na quinta-feira (13), começam os atendimentos na região do Coophavila II, Jardim Corcovado, São Jorge da Lagoa, Jardim Tarumã, Iraci Coelho, Lagoa Park, na Rua dos Recifes, s/n, em frente da Unidade Básica de Saúde. Recomeçam também os atendimentos na região do Universitário, Alves Pereira, Santa Branca, Pioneiros, Rouxinóis, Santo Eugênio, com o ônibus da Itinerante estacionado na Avenida Guaicurus, esquina com a Rua Marquês de Olinda, em frente à UPA.

Na semana seguinte, de acordo com o calendário de atendimento, iniciam os atendimentos também na região do Coronel Antonino, Jardim Carioca, Noroeste, Estrela Dalva, Jardim Canguru, Aero Rancho, Tiradentes e Moreninhas – todos locais com datas pré-definidas.

Acesse o calendário completo do 1º semestre de 2022 e fique por dentro dos dias em que haverá atendimento na sua região em: https://www5.tjms.jus.br/_estaticos_/justica-itinerante/calendario-campo-grande-2022-1.pdf?q=.

(Com assessoria)