Junta de Serviço Militar de Dourados convoca jovens para Seleção do Serviço Militar

A Junta de Serviço Militar de Dourados emite um chamado urgente a todos os jovens que se alistaram para o Serviço Militar no período compreendido entre 1 de julho de 2022 e 30 de junho de 2023. Os jovens alistados devem estar atentos à data designada para comparecerem à seleção, um passo crucial no processo que ocorrerá entre 7 de agosto e 1 de setembro deste ano.

A obtenção das informações referentes ao agendamento da seleção pode ser realizada de forma rápida e conveniente através do endereço eletrônico do alistamento on-line, disponível em www.alistamento.eb.mil.br. O site oferece aos jovens alistados acesso às informações detalhadas sobre a data e os requisitos da seleção.

No entanto, para aqueles que porventura enfrentarem dificuldades na obtenção dessas informações pelo meio eletrônico ou que não consigam acessar o site, a Junta de Serviço Militar de Dourados está prontamente disponível para auxiliar. Os jovens podem se dirigir pessoalmente à Junta, localizada na Av. Joaquim Teixeira Alves, 1453, Centro, a fim de obterem as informações necessárias e esclarecerem quaisquer dúvidas.

É de extrema importância ressaltar a relevância da presença dos jovens no processo de seleção. A ausência à seleção resultará na classificação do cidadão como “refratário”, implicando em consequências significativas. Além disso, aqueles que não comparecerem estarão sujeitos ao pagamento de multa e serão incluídos na lista de candidatos à seleção para o Serviço Militar no ano subsequente, no caso, o ano de 2024.

O processo de seleção para o Serviço Militar é um passo fundamental para os jovens que, por meio do cumprimento de suas obrigações cívicas, contribuem para a segurança e defesa do país. A Junta de Serviço Militar de Dourados reforça a importância da participação ativa e do cumprimento dos deveres por parte dos jovens alistados.

Com a proximidade das datas estipuladas para a seleção, a Junta de Serviço Militar de Dourados está pronta para receber e orientar os jovens, assegurando que todos os procedimentos sejam conduzidos de forma eficiente e eficaz. A colaboração dos jovens é crucial para garantir um processo de seleção bem-sucedido e uma prestação de serviço militar responsável e comprometida.

Com informações da Prefeitura de Dourados