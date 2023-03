Juiz do Trabalho palestrará na Capital sobre gestão de pessoas e ações trabalhistas

Evento itinerante chega a Campo Grande na próxima segunda-feira (13), para debater os principais erros cometidos pelas organizações no que diz respeito à gestão de pessoas e recursos humanos, e como evitar possíveis passivos trabalhistas.

O evento contará com o juiz , o juiz federal do Trabalho, Marlos Melek, será recebido por Marcelo

de Abreu e Silva, vice-presidente da Employer, empresa de recursos humanos organizadora do projeto.

Segundo Marcelo de Abreu e Silva, vice-presidente da empresa o objetivo é levar aos profissionais da área, além de administradores, advogados,

contadores e empresários, conhecimentos importantes para prevenir condenações e passivos

trabalhistas. “Marlos Melek irá compartilhar a sua experiência de 18 anos como Juiz Federal,

apontando quais são os erros mais comuns cometidos pelos profissionais no que diz respeito ao RH e

que podem ser evitados”.

O Juiz também irá falar sobre terceirizações e o que serve ou não na prática. “Na prática, são dicas que servirão para os próximos anos da empresa. Serão abordados temas como home office, pejotização e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)”, ressalta Melek.

SERVIÇO

Rota do RH em Campo Grande

Data: 13 de março

Horário: 19h

Local: Auditório OAB MS – Av. Mato Grosso, 4700 – Carandá Bosque, Campo Grande – MS, CEP 79021-

003

