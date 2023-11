Jovem vítima de acidente em colisão de motos morre no hospital

Morreu na madrugada de hoje (01), o motociclista Henrique de Souza Fernandes, de 23 anos. Ele estava internado em um hospital da rede privada, após sofrer um grave acidente na última segunda-feira (30), na Avenida Hayel Bon Faker em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande,

Conforme consta o registro policial, Henrique colidiu em outra motocicleta na madrugada da última segunda-feira. Ele teve traumatismo craniano e foi encaminhado em estado grave para uma unidade de saúde.

Segundo apurado pelo site Ligados na Notícias, a Polícia Civil investiga se Henrique estava sem capacete no momento do acidente. Durante as investigações, o item de segurança não foi localizado no local.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

