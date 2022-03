Jovem quilombola do Mato Grosso do Sul consegue bolsa integral para estudar nos EUA

Ele conta com o apoio do EducationUSA, que está com inscrições abertas para Feira Virtual Gratuita com informações sobre bolsas e estudos nos EUA

João Pedro Haufes é um jovem quilombola, de 18 anos, da Comunidade Tia Eva, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sua vivência na cultura quilombola e em diversos projetos sociais, além de somarem conhecimento ao rapaz, incentivaram João Pedro a buscar mudanças na sociedade “Sempre quis transformar de uma forma positiva e contribuir para o lugar de onde eu vim,” conta o jovem.

Para ele, aprender novos idiomas ou linguagem de programação são os desafios mais gratificantes. Assim, ele criou sua própria pesquisa sobre aquisição de linguagem e desenvolveu um site para preservar sua história e cultura do grupo étnico. Tantas habilidades e determinação , levaram o jovem a conquistar uma vaga na prestigiada Duke University, na Carolina do Norte. Com bolsa integral, João Pedro vai estudar Ciência da Computação e Linguística.

“Com essa oportunidade de ir para os EUA, eu quero apreender e, um dia, voltar pra minha comunidade e implementar projetos que vão impactar a vida de outras pessoas, ajudando a sair de situações de vulnerabilidade social”.

Ele é um dos alunos que buscaram o apoio do EducationUSA, rede oficial do Departamento de Estado norte-americano para informações precisas e atualizadas sobre estudos nos EUA. O caminho para obtenção de bolsas, como o percorrido por João Pedro, é um dos temas a serem abordados na Feira Virtual EducationUSA Brasil 2022, um evento online e gratuito que conecta pessoas que desejam obter um diploma internacional com as universidades.

Do dia 04 ao 09 de abril, representantes de 48 instituições norte-americanas estarão disponíveis para conversar e dar dicas sobre estudar nos EUA. As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do link: bit.ly/FeiraEdusaBR

“Temos testemunhado histórias incríveis de participantes de várias regiões do Brasil, com diferentes formações e condições sociais. O apoio que oferecemos é customizado, feito para atender às necessidades do aluno e da família, visando encontrar a melhor universidade para cada caso. É o que chamamos de “best fit”. Orientamos qualquer aluno, onde quer que ele esteja geograficamente e independentemente das condições financeiras”, ressalta Anelise Zandoná Hofmann, Coordenadora Nacional do EducationUSA.

Por que procurar o EducationUSA?

O EducationUSA é a rede oficial do Departamento de Estado para informações sobre estudos nos EUA e possui uma rede global de mais de 400 centros de orientação. No Brasil, o EducationUSA possui 42 escritórios situados em universidades brasileiras, centros binacionais Brasil- Estados Unidos e Espaços Americanos (American Spaces).

O EducationUSA orienta os alunos na busca de opções junto às mais de 4,700 universidades a nível de graduação e 1,700 programas de mestrado e doutorado com informações sobre admissão e bolsas de estudos. Mais informações sobre EducationUSA no Brasil aqui: https://www.educationusa.org.br

Com informações da assessoria