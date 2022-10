Jacaré é capturado em feira pública de cidade

A Polícia Militar Ambiental de Miranda capturaram hoje (21) pela manhã, um animal silvestre da espécie Caiman yacare, conhecido popularmente como Jacaré do Pantanal andando pela feira pública no centro de Miranda, a 194 km de Campo Grande.

A PMA foi acionada por Policias Militares de Miranda que faziam o patrulhamento pelo local e avistaram o animal transitando pelas dependências da feira.

Uma equipe foi rapidamente ao local e utilizando cambões e puçás, capturou o animal. Eles colocaram o bicho em uma jaula de contenção. Como o jacaré não apresentava ferimentos, os Policiais realizaram a soltura em seu habitat natural distante da cidade.

