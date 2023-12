Já escolheu que cor usar na virada de ano? Confira o que cada cor representa

Simpatias e tradições são muito comuns entre os brasileiros e até a cor da roupa, ou da calcinha, é uma forma de atrair positividade e coisas boas no Ano Novo. O branco é um clássico, mas você sabe o que as outras cores significam? Confira abaixo o que cada cor representa de acordo com as crenças populares para atrair o que deseja na virada de ano.

Branco: Paz, harmonia e realização.

Vermelho: Amor, ousadia e coragem.

Rosa: Paixão, delicadeza e romance.

Amarelo: Riqueza, alegria e otimismo.

Azul: Calma, harmonia, equilíbrio e saúde.

Verde: Prosperidade, renovação e crescimento.

Laranja: Vitalidade, disposição e alegria.

Lilás: Conexão, intuição e sabedoria.

Preto: Poder, elegância e formalidade.

Marrom: Solidez, sobriedade e segurança.

Prata: Modernidade, alegria e jovialidade.

Dourado: Luxo e riqueza.

