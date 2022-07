Inverno aquece turismo de Mato Grosso do Sul

Águas cristalinas, passeio de barco e ambientes com vinho no interior do Estado atraem turistas

Por Taynara Menezes

A chegada do inverno promete aquecer ainda mais o turismo de Mato Grosso do Sul. As temperaturas amenas propiciam um melhor ambiente para os passeios e as pescarias, explorando toda a riqueza da natureza e do ecossistema do Estado. Com isso, pousadas e pontos turísticos querem aumentar o movimento durante a estação mais fria do ano.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, defende que os destinos âncoras do Estado são favoráveis em qualquer época do ano. Mas que, nesta estação mais fria, a preferência dos turistas é curtir atividades mais tranquilas.

“Bonito e Bodoquena não têm só atividades com água, temos diversas opções como rapel, cavalgada, atividades rurais, além das pousadas pantaneiras que está em alta, a gastronomia pantaneira também cai muito bem nesses dias frios. Fora a pesca esportiva ou passeio de barco em Corumbá, que também são ótimas opções para esta época já que as temperaturas estão amenas”, explica.

O presidente da Abav-MS (Associação Brasileira de Agências de Viagens de Mato Grosso do Sul), João Evaristo, também acredita que esta é uma época oportuna para conhecer o Pantanal e aproveitar todas as atividades locais.

“O Pantanal é um destino que você consegue aproveitar quando o clima está mais ameno, para fazer passeios, safáris, fotos de focagem, cavalgada, então não tem problema se está frio. Além de ser melhor vir pra cá nesta época de seca, porque na cheia o acesso já é limitado e não dá para conhecer o Pantanal e toda sua riqueza”, argumenta.

Atrativos

A Fazenda Terroir Pantanal, localizada no distrito de Camisão, em Aquidauana, proporciona uma experiência inédita. O local conta com uma vinícola, e para quem aprecia vinho é uma ótima opção, principalmente nos dias de baixa temperatura.

O proprietário Gilmar França explica que, desde que abriu o local para visitação, tem colhido bons resultados. Com o inverno chegando, o empresário acredita que a demanda possa aumentar muito mais.

“No frio temos uma demanda maior, porque temos uma vinícola e o pessoal gosta de tomar um vinho. O turismo não tem nada parecido com nosso espaço, e com isso temos tido demanda alta desde o começo do ano quando abrimos para visitação”, destaca.

As visitações acontecem sempre aos fins de semana, proporcionando passeios com guias, a partir de R$ 90; piquenique em família é outra atividade comum que custa a partir de R$ 65 e a propriedade também oferece a opção de desfrutar da beleza para realizar ensaios fotográficos a partir de R$ 150.

Turistas de Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Bahia, e Espírito Santo já passaram pelo local. Além disso, de fora do país, como Portugal, Espanha e Estados Unidos. E para quem prefere visitar a Capital, também tem uma ótima opção para receber os turistas. A Cabana Benites, localizada na saída de Três Lagoas, garante atrações típicas para a estação com sua arquitetura romântica e moderna. A proprietária Fabiana Benites afirma que o mês de julho já não tem mais datas disponíveis.

A procura aumentou bastante, e olha que aqui é frio por conta do lago que passa próximo da cabana; este mês não temos mais reservas e no próximo mês os fins de semana já estão todos reservados”, conta.

Para receber os hóspedes no inverno, Fabiana aposta na criatividade e em estratégias para driblar as temperaturas amenas. “Com o frio preparamos mimos diferentes, como lareiras, aquecedores e chocolate quente”, conclui.

Ainda de acordo com a proprietária, pessoas de São Paulo e Minas Gerais já foram até o chalé, além dos sul- -mato-grossenses. O local trabalha com locações para pernoites a partir de R$ 500 e ensaios fotográficos a partir de R$ 150, até 2h de sessão.

Bonito

As águas das nascentes de todos os rios de Bonito ficam entre 22°C e 24°C. Além das tem peraturas agradáveis, na maior parte do inverno, também é considerado baixa temporada na cidade, com exceção de feriados e período de férias de julho. A Lagoa Misteriosa é um dos principais atrativos de flutuação e mergulho em suas águas misteriosas e cristalinas. O passeio custa a partir de R$ 190.

A Gruta do Lago Azul também é patrimônio histórico de Bonito. O interior da gruta tem dimensões que fazem dela uma das maiores cavidades inundadas do mundo. Por lá, é possível realizar um passeio contemplativo para observar as formações rochosas e o lago azul. Para isso, o preço é a partir de R$ 90.

