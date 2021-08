Internações e média móvel por COVID caem em MS

Mato Grosso do Sul registrou queda no número de infecções e internações por COVID-19. Os resultados foram anunciados nesta segunda-feira (16), pelo secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, durante transmissão pelas redes sociais.

Conforme o boletim, foram confirmados 237 novos casos e 12 mortes por complicações da doença. Na análise das médias móveis, os novos casos apresentaram queda de 464 para 397, enquanto o número de mortes foi de 13,7 para 14,3. No aspecto dos últimos 21 dias, houve melhora nos indicadores.

“Tivemos uma melhoria sensível de queda da doença no Estado. Fruto do trabalho incansável das equipes do Estado e dos municípios, numa unidade que conseguimos construir aqui no Estado”, pontuou Resende.

O resultado positivo também foi ressaltada pela secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone. “Uma queda interessante que nos anima. Chegamos na centena do 300. É a primeira vez nesses últimos 21 dias que nossa média móvel fica abaixo dos 400. Em relação aos óbitos, a média móvel de ontem foi 13,7 e a de hoje 14,3”, disse.

Boletim

Conforme o boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde), dos casos positivos, 368 são pacientes internados, sendo 144 em leitos clínicos e 224 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). No comparativo com o número de internações dos últimos 14 dias, os dados atuais mostram 139 pacientes internados a menos.

A taxa de ocupação de leitos está abaixo de 70% em todas as macrorregiões: Campo Grande (68%), Dourados (54%), Três Lagoas (51%) e Corumbá (45%). A taxa de contágio ficou em 0,88.

