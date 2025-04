Instabilidade marca este sábado (19) em MS com previsão de chuvas intensas e ventos fortes

O tempo deve ficar instável neste sábado. A previsão indica aumento de nebulosidade, com aberturas pontuais de sol, mas a tendência é de pancadas de chuva e tempestades isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento. A condição é resultado do intenso transporte de calor e umidade, aliado à passagem de cavados atmosféricos.

Além disso, o avanço de uma frente fria e a atuação de áreas de baixa pressão favorecem a formação de nuvens carregadas sobre o estado. Os volumes de chuva podem ser expressivos, com acumulados superiores a 40 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões central, sul, leste, sudeste, sudoeste e nordeste.

Os ventos também chamam atenção. Inicialmente vindos dos quadrantes norte e leste, devem girar para o sul ao longo do sábado, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h. Em pontos isolados, há possibilidade de rajadas acima desse limite.

As temperaturas variam de acordo com a região. No sul e sudeste, os termômetros devem marcar mínima de 19°C e máximas entre 23°C e 25°C. Já no sudoeste e na região pantaneira, as mínimas ficam entre 22°C e 24°C, com máximas que podem chegar aos 31°C. No bolsão, leste e norte, são esperadas mínimas entre 20°C e 23°C e máximas entre 26°C e 31°C. Em Campo Grande, a capital, os moradores devem enfrentar mínima de 22°C e máxima de 27°C.

Com informações do Cemtec