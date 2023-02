INSS começa a pagar aposentadorias com reajuste de até 5,93%

Aposentados, pensionistas e titulares de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que ganham acima do salário mínimo (mais do que R$ 1.302) começam a receber seus benefícios com o reajuste de 5,93% nesta quarta-feira, dia 1º. Os depósitos continuam até o dia 7 de fevereiro, com interrupção no final de semana e conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito.

O percentual de correção — aplicado sobre a folha de janeiro, paga em fevereiro — equivale à inflação acumulada de 2022, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apurado pelo IBGE.

Para quem já recebia a aposentadoria ou pensão em janeiro de 2022, o reajuste será de 5,93%, equivalente ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado no ano passado. Beneficiários que começaram a receber a renda do INSS a partir de fevereiro de 2022 têm o primeiro reajuste proporcional.

Os pagamentos de quem recebe o piso já começaram no dia 25 de janeiro e também continuam até o dia 7 de fevereiro. Nesta quarta será a vez de quem recebe R$ 1.302 e tem o benefício terminado em 6.

Aposentados e pensionistas devem considerar que o benefício com reajuste poderá ter desconto do IR (Imposto de Renda), se estiverem acima do limite de isenção.

Quem recebe até R$ 1.903,98 não paga o imposto e aposentados e pensionistas que têm 65 anos de idade ou mais têm uma vantagem: a Receita Federal isenta uma parcela extra de R$ 1.903,98 do benefício.

Calendário de pagamento do primeiro benefício com reajuste.

Para quem recebe acima do salário mínimo (reajuste de até 5,93%).

O primeiro reajuste é proporcional. Quem começou a receber os pagamentos do INSS em fevereiro do ano passado terá a correção proporcional à inflação acumulada do mês de início do benefício até dezembro.

Se o beneficiário recebia o salário mínimo de R$ 1.212 no ano passado, a renda do INSS sobe para R$ 1.302, independentemente da data em que a concessão do benefício ocorreu.

