Inscrições para programa de formação de professores estão abertas

As inscrições das IES (Instituições de Ensino Superior) no Parfor (Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica) começaram nesta segunda-feira (21). As instituições têm até as 18h (horário de Brasília) do dia 25 de março para se candidatarem e o prazo vale tanto para a oferta de cursos em 2022 quanto em 2023.

O Parfor, iniciativa da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), ofertará, em 2022 e no próximo ano, 12 mil vagas para educadores em exercício na rede pública de ensino, em cursos de licenciatura nas áreas de conhecimento em que atuam.

Segundo o edital, cada instituição – pública e privada sem fins lucrativos – deverá propor a abertura de, pelo menos, 40 vagas por curso em cada estado. Caso tenham sua proposta aprovada, tem garantido o mínimo de 120 vagas. A documentação deve ser apresentada no Sistema Integrado CAPES. Os cursos terão duração máxima de cinco anos e as IES aprovadas receberão da Fundação recursos para custeio e bolsas.

O resultado dos cursos aprovados para 2022 deve ser divulgado até o dia 15 de agosto. A seleção e matrícula dos professores pelas IES vai até 31 do mesmo mês. Quanto às vagas ofertadas para 2023, o resultado dos projetos selecionados sairá em 15 de dezembro de 2022 e a seleção e matrícula dos professores, até 3 de fevereiro de 2023.

Parfor

O Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica incentiva a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para professores em exercício nas redes públicas de educação básica, permitindo acesso à formação específica em curso de licenciatura na área em que atuam. Além disso, promove a articulação entre as instituições formadoras e as Secretarias de Educação, de acordo com as especificidades de cada rede.

(Fonte: Agência Brasil)