Inscrições para o 12º Prêmio de Jornalismo Ambiental são prorrogadas até o dia 15 de novembro

A Águas Guariroba prorrogou para até 15 de novembro o prazo das inscrições para o 12º Prêmio Águas Guariroba de Jornalismo Ambiental. Os profissionais de imprensa poderão inscrever seus trabalhos nas categorias Webjornalismo, Telejornalismo, Jornalismo Impresso, Fotojornalismo e Radiojornalismo. O cadastro dos trabalhos deve ser feito através do site www.aguasguariroba.com.br/premio , onde está disponível o regulamento do concurso. Poderão ser inscritas na décima edição do prêmio reportagens publicadas desde o dia 1º de janeiro de 2023.

Serão premiados dois trabalhos por categoria. Além do troféu, cada ganhador receberá uma premiação em dinheiro no valor de R$ 10 mil para a primeira colocação e de R$ 5 mil para a segunda maior pontuação em cada categoria.

A premiação é realizada anualmente pela Águas Guariroba desde 2010, com o objetivo de incentivar a produção de reportagens sobre saneamento básico e suas relações com a saúde pública e o meio ambiente. O prêmio visa ainda valorizar e reconhecer a importância do trabalho do profissional de imprensa na difusão de conhecimento em busca da sustentabilidade.

Com informações da Assessoria