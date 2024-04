Inscrições para concurso público da Prefeitura de Corumbá terminam hoje

Nesta segunda-feira (8), chega ao fim o prazo para inscrições no concurso público de provas e títulos para cargos de diversos níveis de escolaridade na Prefeitura de Corumbá. O certame, que oferece oportunidades para cargos de nível fundamental, médio e superior, oferece, aos selecionados, a oportunidade de estabilidade e crescimento profissional.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, pelo site da Fapec, até às 23h59 (horário de MS). No site, os candidatos encontrarão o formulário de inscrição, o boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição e o Edital completo, contendo todas as informações necessárias sobre o processo seletivo.

É importante destacar que o último dia para efetuar o pagamento da taxa de inscrição é amanhã, 9 de abril. O valor da taxa varia de acordo com o nível de escolaridade exigido para o cargo almejado. Para os candidatos que concorrem a cargos de nível superior, a taxa é de R$ 140,00. Já para os de nível médio completo, o valor é de R$ 100,00, e para os de nível fundamental completo, a taxa é de R$ 90,00.

Ao todo, o concurso público oferece um total de 645 vagas distribuídas entre os diferentes níveis de escolaridade: 140 vagas para nível fundamental, 306 vagas para nível médio completo e 199 vagas para nível superior. Vale ressaltar que há dois editais distintos: um destinado ao quadro geral da Administração Pública e outro específico para a Guarda Civil Municipal (GCM).

As provas escritas objetivas estão programadas para o dia 21 de abril (domingo). Pela manhã, serão aplicadas as provas para os cargos de Ensino Superior, Magistério e Ensino Fundamental. Já no período da tarde, serão realizadas as provas para os cargos de Ensino Médio e Procurador.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: