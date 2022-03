Inscrições no Vale Universidade Indígena terminam na quinta-feira

Termina na quinta-feira (31) o prazo para as inscrições do processo seletivo do Vale Universidade Indígena, oportunidade ao acadêmico indígena da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) de se manter na instituição, contando com um benefício social.

Podem se inscrever no programa o acadêmico que comprove renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos e meio, e renda familiar mensal não superior a quatro salários mínimos, considerada a renda bruta.

O candidato deve preencher também requisitos como: ser índio, não possuir outro curso de graduação de nível superior e estar inscrito no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, mediante apresentação da folha de rosto de atualização cadastral do NIS (Número de Identificação Social).

As inscrições são online e devem ser feitas no endereço eletrônico www.valeuniversidade.ms.gov.br, até as 16h do dia 31 de março.