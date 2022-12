Inmet emite alerta de chuva intensas para 20 cidades do MS

Nesta segunda-feira (26), foi emitido alerta de chuvas intensas para 20 cidades das regiões norte (Coxim e Camapuã) e Nordeste (Paraíso das Águas, Costa Rica e Figueirão). Conforme aponta o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o perigo é de grau amarelo com chuva entre 20 e 50 mm/dia; e ventos intensos (40-60 km/h).

Devido a intensidade das rajadas de vento, o Inmet recomenda que a pessoa não se abrigue debaixo de árvores, por causa do risco de queda e de descargas elétricas. Também há orientação de evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O instituto meteorológico considera baixa a probabilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, mas orienta a que, “se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia” e que socorro e informações sejam obtidas com a Defesa Civil no telefone 199 e ao Corpo de Bombeiros, pelo 193.

As cidades de risco são: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Verde do Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sonora, Selvíria e Três Lagoas.

