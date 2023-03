Inmet coloca todo MS em alerta para chuvas intensas com ventos de até 60k

Início deste sábado (11) foi marcado por uma forte neblina que tomou conta de Campo Grande e chuvas fortes são previstas para está manhã. Conforme alerta divulgado pelo INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), todo o Mato Grosso do Sul se encontra em estado de alerta para chuvas intensas.

O aviso iniciou a meia-noite desta madrugada e se encerra por volta das 10h, são previstas chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de (40-60 km/h). Há também o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para evitar acidentes durante as fortes chuvas o Inmet recomenda que a população não se abrigue debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e os motoristas não estacione seus veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O informe ainda orienta que seja evitado o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de urgências a Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193) podem ser acionados.

