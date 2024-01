Incêndio na Serra do Amolar deixa mais de mil hectares queimados no Pantanal

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul está mobilizado para conter um incêndio florestal de grandes proporções na região da Serra do Amolar, situada no coração do Pantanal. As chamas foram identificadas no último sábado (27), e até o momento, mais de mil hectares já foram consumidos pelo fogo, criando uma situação de emergência.

A área, conhecida pela sua dificuldade de acesso, demanda uma abordagem única no combate ao incêndio. Diante dessa complexidade, a equipe do Corpo de Bombeiros está se deslocando pelo rio, utilizando barcos para alcançar a região atingida.

“A guarnição está saindo de Corumbá para acessar o incêndio na Serra do Amolar”, informou a tenente-coronel Tatiane Inoue, chefe do Centro de Proteção Ambiental, responsável pelo monitoramento de incêndios florestais no Estado.

As primeiras ações contra as chamas foram conduzidas por equipes permanentes de brigadistas do Instituto do Homem Pantaneiro (IHP). Contudo, devido à gravidade da situação, equipes adicionais, que já atuam no Prevfogo/Ibama, foram mobilizadas para reforçar os esforços a partir desta terça-feira (30).

Há indícios de que o incêndio pode ter sido iniciado por um proprietário rural da região, em uma tentativa de limpar baceiro, uma vegetação flutuante que pode criar obstáculos no acesso a corixos ao longo do Rio Paraguai. O IHP identificou a situação e alertou o homem sobre as chamas, além de acionar a Polícia Militar Ambiental.

A Serra do Amolar, integrante do Pantanal e localizada no município de Corumbá (MS), abrange uma área de grande biodiversidade, sendo uma Reserva da Biosfera e Patrimônio Natural da Humanidade. Com 80 km de extensão, a região apresenta morrarias que atingem quase 1 mil de altitude.

Caracterizada por sua exclusividade geográfica e ecológica, a Serra do Amolar é lar de espécies únicas de plantas e animais. Essa área, que só pode ser acessada por via fluvial, representa uma barreira natural única para o fluxo das águas no Pantanal.

Com informações de Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS / IHP

