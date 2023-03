Incêndio destrói carreta que partiu do PR com destino a Itaporã na MS-134

Uma carreta pegou fogo na MS-134, entre as cidades de Batayporã e Nova Andradina, por volta das 5h desta quarta-feira (29). O incêndio estruiu todo o veículo. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o condutor, um possível travamento no sistema de freios pode ter causado um superaquecimento, resultando no incêndio do semirreboque.

O trânsito na rodovia foi interditado por cerca de 30 minutos, sob orientação da PMR (Polícia Militar Rodoviária).

O caminhoneiro saiu do estado do Paraná e tinha como destino o município de Itaporã, onde buscaria uma carga de soja. Ele conseguiu sair da carreta antes que o fogo se alastrasse e não se feriu.

Com informações do site Nova News.

