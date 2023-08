III Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência acontece dia 1º de setembro, na APAE de Corumbá

A Prefeitura Municipal de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (COMPED), realiza a III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com deficiência no dia 01 de setembro. O evento será no Auditório da APAE, localizado na Rua Santa Terezinha,705, Maria Leite, das 12h30 às 18 horas.

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi criado pela Lei Municipal nº. 2.060/2008, de 18 de junho de 2008, é um órgão colegiado deliberativo, de caráter permanente, vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, com sede e foro no município e comarca de Corumbá e tem por finalidade viabilizar a política de prevenção, atendimento e inclusão da pessoa com deficiência.

O tema central da conferência é o “Cenário atual e futuro na implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência: Construindo um Brasil mais inclusivo”.

Os eixos que vão guiar os debates já foram definidos, seguindo nessa ordem:

Eixo I: Estratégias para manter e aprimorar o controle social, assegurando à participação das pessoas com deficiência;

Eixo II: Garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas;

Eixo III: Financiamento das políticas públicas da pessoa com deficiência;

Eixo IV: Direito e acessibilidade;

Eixo V: Desafios para comunicação universal.

Programação -III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

12h30 – Recepção e Credenciamento

13h – Abertura oficial com presença das autoridades municipais, regionais e estaduais

13h30min – Apresentação Cultural – alunos da APAE

14h – Leitura e aprovação do regimento da conferência

14h15 – Palestra do Doutor e mestre Décio Nascimento Guimarães “CENÁRIO ATUAL E FUTURO NA IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA: CONSTRUINDO UM BRASIL MAIS INCLUSIVO”.

15h15 Palestra do Professor Adjunto da UFGD Waslington Cesar Shoiti Nozu

16h – Mediadora dos eixos a Professora Doutora em Educação Flavia Pedrosa de Camargo

Eixo I: Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurando a participação das pessoas com deficiência;

Eixo II: Garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas e avalição biopsicossocial unificada;

Eixo III: Financiamento da promoção de direitos da pessoa com deficiência;

Eixo IV: Cidadania e Acessibilidade;

Eixo V: Os desafios para a comunicação universal

16h30 – Grupo de trabalho

17h – Plenária final, aprovação das propostas

17H30 – Eleição de delegados

18h – Encerramento

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram