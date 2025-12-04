Igreja Adventista doa mais de mil fraldas geriátricas ao Hospital do Câncer Alfredo Abrão após campanha do Outubro Rosa

A Igreja Adventista do Sétimo Dia em Mato Grosso do Sul finaliza, nesta semana, uma ação solidária que mobilizou fiéis e voluntários durante o Outubro Rosa. Ao todo, 1.150 fraldas geriátricas foram arrecadadas e serão entregues ao Hospital do Câncer Alfredo Abrão, referência no atendimento oncológico no estado. A entrega está marcada para esta quinta-feira (5), às 10h.

A campanha, organizada pelo Ministério da Mulher da igreja, incentivou a doação de itens essenciais para pacientes em tratamento. Embora a mobilização tenha ocorrido em outubro, a entrega agora simboliza a materialização do esforço coletivo, que pretende levar alívio e acolhimento às famílias atendidas pela instituição.

Esta é a primeira vez que a Igreja Adventista realiza uma campanha específica voltada ao hospital, reforçando o compromisso com ações que fortalecem a comunidade e ampliam o apoio às pessoas que enfrentam a rotina de um tratamento oncológico.

Para Maria Neusa, líder do Ministério da Mulher e responsável pela mobilização, o gesto representa muito mais que uma ação beneficente. “O Outubro Rosa sempre nos inspira a cuidar, refletir e apoiar quem enfrenta a luta contra o câncer. Ver nossas igrejas unidas para arrecadar fraldas geriátricas foi muito especial. Cada doação representa carinho, acolhimento e esperança. É a forma que encontramos de dizer às pacientes e às famílias que elas não estão sozinhas”, afirmou.

Segundo ela, o resultado superou as expectativas e demonstra a força da solidariedade quando a comunidade se une em torno de uma causa. “Juntos conseguimos transformar um gesto simples em impacto real na vida de quem mais precisa”, completou.

Serviço

Doação: 1.150 fraldas geriátricas

Local: Hospital do Câncer Alfredo Abrão

Data: 5 de dezembro de 2025

Horário: 10h

