IFMS divulga resultado preliminar da seleção para cursos técnicos

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou, nesta terça-feira (12), o resultado preliminar da seleção para os cursos técnicos integrados ao ensino médio que serão oferecidos em 10 municípios. Os candidatos devem verificar sua pontuação e, em caso de inconsistência, têm a oportunidade de interpor recursos nos dias 13 e 14, via Central de Seleção, acessando a Página do Candidato.

A seleção contemplou 1.824 vagas em 11 opções de cursos técnicos integrados ao ensino médio, distribuídos nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. A prova, composta por 30 questões de língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais, foi realizada em 29 de outubro. O índice geral de abstenção foi de 11,16%, com 419 dos 3.753 candidatos ausentes.

Todos os recursos serão avaliados pela Diretoria de Educação Básica do IFMS, sendo desconsiderados questionamentos fora do prazo ou sem a devida justificativa ou fundamentação.

A divulgação do resultado final do Exame de Seleção e da 1ª chamada está programada para o dia 20, com matrículas previstas entre 8 e 11 de janeiro. As aulas no IFMS devem iniciar em fevereiro.

Os cursos têm duração média de três anos, permitindo que o estudante curse o ensino médio regular e a formação profissional e técnica simultaneamente.