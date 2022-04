Idosos e trabalhadores da saúde têm até o fim do mês para se imunizar contra o Sarampo

A primeira etapa de vacinação contra o Sarampo encerra no dia 30 de abril em todo o Brasil. Nesta etapa o público alvo inclui trabalhadores da saúde e idosos com 60 anos ou mais. A 2ª etapa, será iniciada em 2 de maio e segue até 3 de junho, com meta de vacinar 76,5 milhões de brasileiros.

No dia 30 de abril será promovido o dia D de mobilização nacional, com objetivo de ampliar a cobertura vacinal do público alvo.

Na 2ª etapa podem se vacinar crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, forças de segurança e militares da forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos e população carcerária.

Em relação a vacinação infantil, Mato Grosso do Sul têm a população estimada e apta a se vacinar de 193.440 crianças.