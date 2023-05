Idoso perde a perna e o emprego e amigos procuram ajudar a família

Um grupo de amigos, membros da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida (Vila Planalto, em Campo Grande), está promovendo uma “Feijoada beneficente”, dia 21 de maio, para ajudar um casal de idosos, Cristiano e Rita, que moram num barraco, em condições precárias, passando por sérias dificuldades econômicas desde que ele teve que amputar uma perna, por conta do diabetes.

Sem condições de trabalhar, “seo” Cristiano, que é pedreiro, não pode mais continuar a construção de sua própria “casinha” de alvenaria no Bairro Jardim Noroeste, onde pretendia dar condições mais dignas de vida para sua família.

Foi então que o grupo de amigos resolveu ajuda-los. Eles pretendem levantar recursos com essa Feijoada Beneficente, para poder adquirir os materiais de construção necessários para terminar de levantar a casa, cobri-la e deixa-la ao menos com um contra piso e toda instalação elétrica e hidráulica.

A feijoada será entregue no sistema drive-thru, ao custo de R$ 30,00 cada convite individual, na sede da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, na Avenida Tamandaré, 612, Vila Planalto.

Informações e convites:

(67) 98401-2726 (Edson) / (67) 99230-3536 (Vivi)

(67) 67 99226-4709 (Renata) / (67) 99268-9292 (Jader)

(67) 99248-6597 (Valdecir) / (67) 99187-3086 (Valdemilson)

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.